"Het is niet ondenkbaar dat het in de toekomst mogelijk wordt om de behandeling van iedere patiënt te personaliseren", zegt professor dr. Veerle Somers.

Professor dr. Veerle Somers verricht samen met haar onderzoeksgroep aan de UHasselt pionierswerk en verregaand onderzoek naar ziektevoorspellers voor reuma, MS en autisme. En dat via een technologie die wereldwijd uniek is, made in Limburg.