De Truiense dierenarts Marjolein Fredrix behandelde in 2020 als een van de eerste dierenartsen in België een kat met SAK, een goedkope Chinese kopie van Remdesivir. — © Raymond Lemmens

Hasselt

Remdesivir, het geneesmiddel waarmee onder meer Trump tegen Covid-19 werd behandeld, wordt vandaag massaal in China nagemaakt en naar België geïmporteerd voor de behandeling van de dodelijke kattenziekte FIP. In Vlaanderen blijkt Limburg een belangrijke spil in de illegale handel.