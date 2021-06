De politie LRH heeft woensdag samen met de Douane en Vlaamse Belastingdienst een controle gedaan op de Universiteitslaan in Diepenbeek en de N74 in Zonhoven. Er werd voor 14.874 euro aan onbetaalde boetes en verkeersbelastingen geïnd. Zes chauffeurs waren onder invloed van drugs, één had te veel gedronken. siol