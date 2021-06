Belgian Cats na korte nacht aangekomen in Valencia voor vervolg EK basketbal: “We gaan voor de finale”

De Belgian Cats hebben na de nagelbijter tegen Rusland en kwalificatie voor de halve finale het Franse Straatsburg verlaten en zijn aangekomen in het Spaanse Valencia. In de stad waar Belgian Lion Sam Van Rossom speelt werken ze zaterdag (21 uur) de halve finale van het EK af. “Servië wordt een fysieke slag, maar we gaan voor een stek in de finale,” aldus bondscoach Philip Mestdagh.