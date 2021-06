Sébastien Meunier en La Fille d’O brengen genderneutrale lingeriecollectie op de markt

© Instagram Murielle Victorine Scherre / Courtesy of Sébastien Meunier et La fille d’O

Het is niet de eerste keer dat Meunier, zeven jaar lang creatief directeur bij het Belgische modehuis Ann Demeulemeester, en La Fille d’O samenwerken, maar het is de eerste keer dat hun gezamenlijke creaties naar buiten gebracht worden. “Ik was vroeger extreem mager en breekbaar”, vertelt Meunier aan Vogue. “Ik was toen gefascineerd door gespierde mannen, ze waren mijn idolen. Maar ik had helemaal zo geen spieren. Daarom ontwierp ik toen een collectie in rood en zwart leder, waarvan sommige stukken ingebouwde spieren bevatten.” Voor de ontwerper is het belangrijk dat iedereen vrij is om zijn eigen identiteit te bepalen. “Laat iedereen zoeken naar zijn identiteit en misschien zelfs een beetje spelen. Kies geen identiteit voor anderen.”

Voor Murielle Scherre, de vrouw achter La Fille d’O, was de samenwerking met Meunier en de gezamenlijke collectie een logische stap. “Ik merk dat er in de winkel meer en meer genderneutrale klanten over de vloer komen en dat ze de ontwerpen wel kunnen appreciëren”, zegt ze aan Vogue. “Alleen is de lingerie niet aangepast aan hun lichaam. Lingerie is misschien wel de kleding die het meest het geslacht van een persoon benadrukt, en het was tijd om daar verandering te brengen.”

De collectie komt niet alleen tegemoet aan de persoonlijke noden van de gemeenschap. “Het toont dat de designs niet alleen functioneel zijn, het is een persoonlijke uitdrukking van hun persoonlijkheid en identiteit.”

Ook vindt Scherre het belangrijk voor een lingeriemerk om klanten te ondersteunen in hun leven, wat er ook op hun pad komt. “Een klant kan een label kiezen, maar een label kan er ook voor kiezen om producten te hebben, die zorg dragen voor de klanten. Om een duurzame relatie op te bouwen. Ik wil geen merk zijn waaraan je alleen denkt als je kleding nodig hebt voor een speciale of private gelegenheid. Ik wil er zijn wanneer je een pasgeboren baby borstvoeding geeft, of wanneer je herstelt van een borstamputatie, of wanneer je je lichaam voor de eerste keer ontmoet na een geslachtsoperatie. Ik wil het merk zijn tot wie je je wendt als je je in elk deel van je lichaam thuis moet voelen.”