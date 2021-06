Baas internationale artsenvereniging hekelt EK-finale in door corona geteisterde Londen: “Zelfs voor gevaccineerden onverantwoord”

“Delta is besmettelijker en ook wat gevaarlijker”, aldus Montgomery aan de Duitse krant Passauer Neuen Presse. Hij is bezorgd over de wedstrijden in de knock-outfase van het EK in Londen, waarbij sprake is van toeschouwersaantallen tot 60.000. “Ik begrijp niet waarom premier Boris Johnson dit toelaat. Ik beschouw dit als populisme en kan alleen maar reizen naar de wedstrijden afraden.” Duitsland speelt op dinsdag 29 juni zijn achtste finale tegen Engeland op Wembley.

“Zelfs een gevaccineerde die de afstandsregels volgt en naar het stadion trekt, neemt een zeker risico”, zei hij nog. In eerste instantie gaat het niet om de supporter zelf, maar die kan ook na een vaccinatie besmet geraken, het virus meebrengen en anderen besmetten, waarschuwde hij.

Dinsdag had de dokter al aan het RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gezegd dat 95 procent van alle COVID-gevallen in Groot-Brittannië terug te leiden zijn naar de deltavariant. “Ik beschouw het zelfs voor gevaccineerden als onverantwoord, om in deze situatie naar Londen te reizen.” Hij oordeelde dat de EK-wedstrijden in de Engelse hoofdstad moeten plaatsvinden zonder publiek, of worden verplaatst naar een stad waar de afstandsregels in een stadion met zekerheid in acht kunnen worden genomen.