Tadej Pogacar is klaar voor de Tour: “Ik ben wel de kopman maar ga niet commanderen”

Tadej Pogacar voelt zich klaar om vanaf zaterdag zijn titel te verdedigen in de Ronde van Frankrijk. “Ik start hier relaxed en ontspannen”, vertelde de Sloveen van UAE Emirats donderdag in een videoboodschap. “Ik voel me goed. Ik nam deel aan de Ronde van Slovenië en het nationaal kampioenschap. Ik ben goed voorbereid en tevreden over mijn vorm.”

“Had iemand me gezegd dat ik de Tour zou winnen in 2020, ik had het nooit geloofd. Ik zou gezegd hebben dat je een grapje maakte, dat het ‘crazy’ was.” Vorig jaar was Pogacar nog een outsider, nu start hij als de topfavoriet. “Toch beschouw ik mezelf niet echt als de leider van het team. Ik ga mijn ploegmaten niet commanderen, want ik heb niet de meeste ervaring in de ploeg. Ik ben dan wel de kopman, maar de taak van wegkapitein is meer iets voor Rui (Costa), Vegard (Stake Laengen) of Rafal (Majka).”

Een ontspannen Pogacar in Brest.

kan maken. De sfeer in de groep was goed vorig jaar en dat zal het ook dit jaar zijn. We hebben altijd een goede babbel of veel plezier aan tafel. Het is belangrijk dat iedereen eerlijk is in de groep, dat iedereen durft zeggen hoe hij zich voelt en wat hun verwachtingen zijn. En dat je ook niet nors of kwaad wordt als iemand een fout maakt. Iedereen maakt fouten, dat is nu eenmaal zo. Het is beter dat iedereen kalm en oké blijft.”

Pogacar won Luik-Bastenaken-Luik, daarna ging de riem er even af. “Ik heb het een weekje rustig aan gedaan, wat gefietst met mijn vriendin (die ook profrenner is) en daarna volgden ook nog wat mediaverplichtingen. Vervolgens heb ik heel wat ritten verkend van de Tour, volgde de hoogtestage in Sestrière, daarna de Ronde van Slovenië, vervolgens sliep ik in de hoogtekamer en combineerde ik dat nog met de nationale kampioenschappen (tijdrijden en weg). En nu ben ik hier in Brest, dus ja, het was best wel druk. Maar ik voel me goed, klaar voor de Tour.”

Pogacar heeft het parcours goed bestudeerd. “De eerst week zal heel nerveus zijn, nerveuzer dan vorig jaar. Maar het wordt ook wel fun, vermoed ik. Die eerste twee ritten zijn lastig, je kan niet voorspellen wie er zal winnen. Het wordt spannend. En dan heb je bergritten. Ik heb ze bijna allemaal verkend. Het wordt zwaar.”

Waarop een anekdote volgde over zijn verkenning van de bergrit naar Tignes. “We waren toen op trainingskamp en besloten die rit te verkennen. Op de voorlaatste klim, voor Tignes, was het heel koud en lag er sneeuw op de weg. We konden niet verder. Dus we twijfelen even: keren we terug en zien we de finish niet in Tignes of sleuren we ons hier door? Het werd dat laatste en al bij al viel het nog mee: de sneeuw lag maar verspreid over 200 meter of zo. Het was een beetje hiken, wel plezant, maar de wagen kon helaas niet verder. Die moest drie uur omrijden.”‘

Pogacar vandaag op training. — © AP

En tot slot, over z’n tegenstanders kwam een vrij standaard antwoord. “Er staan hier veel sterke teams aan de start, maar dat is altijd het geval. Elke wedstrijd ligt het niveau hoog. In de Tour moet je vooral focussen op jezelf, met jezelf bezig zijn, goed gemotiveerd zijn en proberen geen fouten te maken. Elke dag is verraderlijk,, kent z’n obstakels. Neen, ik ben nog niet bezig met die zware slotweek. Ze zal beslissend zijn, maar ik ga het van dag tot dag bekijken.” (belga)