Hoe hoger het diploma, hoe sneller een job

Een diploma halen zorgt ervoor dat je eenvoudig toegang krijgt tot de arbeidsmarkt, dat leert het schoolverlatersrapport van VDAB ons. Onze provincie kent het kleinste aantal schoolverlaters van alle provincies: 10,6 procent van de schoolverlaters is een jaar later nog steeds werkzoekend. Dat cijfer van Limburg ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde van 10,1 procent, maar het Limburgs werkzoekendenaandeel is het minst sterk gestegen. Al bij al goede cijfers, vindt Tinne Lommelen van VDAB Limburg, maar er zijn nog steeds enkele uitdagingen.