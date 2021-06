'Vaccinatietwijfelaars moeten sneller tweede kans krijgen'

Burgemeester Wim Dries van het vaccinatiecentrum in Genk vraagt een oplossing voor mensen die eerst een vaccin geweigerd hebben en er nu toch één willen. Zij moeten vaak lang wachten op een tweede kans. Maar Dries stelt vast dat er vaccins genoeg zijn en het aantal openstaande tijdsloten toeneemt. Hij vraagt dat wie zich bedacht heeft en toch een vaccin wil, de mogelijkheid heeft om in te schuiven in de planning. Uit een onderzoek van enkele universiteiten blijkt dat de vaccinatietwijfel wegebt. Mensen wachten af. 79 procent van de twijfelaars in april bleek in juni toch gevaccineerd.