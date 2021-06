Deense bondscoach Hjulmand: “Ik heb de beste job ter wereld”

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand plant vooralsnog geen terugkeer naar het clubvoetbal. “Momenteel heb ik de beste job ter wereld. Ik hou ervan hier te zijn”, vertelde de 49-jarige Hjulmand donderdag op een persconferentie in de Deense uitvalsbasis voor het EK in Helsingör. “Ik hou van deze spelers. We zijn nu nog meer naar elkaar toe gegroeid.”

Hjulmand is sinds de zomer van 2020 bondscoach van Denemarken. De voormalige T1 van Lyngby, Nordsjaelland en Mainz was de voorbije jaren bij verschillende Belgische topclubs in beeld.

Na de hartstilstand van sterspeler Christian Eriksen tijdens de wedstrijd tegen Finland en twee nederlagen (0-1 tegen Finland en 1-2 tegen België) wist Hjulmand zijn troepen toch nog naar de achtste finales te loodsen. De Deense bondscoach kreeg veel erkenning voor zijn groot vermogen tot empathie en voor zijn tactische aanpassingen na het uitvallen van zijn spelmaker.

“Zijn kwaliteiten als mens en als coach gaan hand in hand”, verklaarde middenvelder Thomas Delaney. “Hij bekommert zich om iedereen. Hij is emotioneel, eerlijk en je kan altijd bij hem terecht. Hij is een zeer moderne coach. Het is voor de spelers belangrijk in deze periode iemand als hem te hebben die op deze manier aan het roer staat.”