Kroatië is op zijn hoede voor Spanje: “Een van de lastigste tegenstanders”

Vicewereldkampioen Kroatië staat maandag (18u) in Kopenhagen tegenover Spanje in de achtste finales van het EK voetbal. “Een van de lastigste tegenstanders wacht op ons. Zweden zou gemakkelijker geweest zijn. Maar we moeten het nemen zoals het is”, vertelde bondscoach Zlatko Dalic donderdag aan de pers in de uitvalsbasis van de Kroaten in Rovinj.

“We moeten ons goed voorbereiden, maar we hebben ook kwaliteit. Het zal ook niet eenvoudig zijn voor de Spanjaarden”, vervolgde Dalic.

Na twee draws speelde Spanje woensdagavond alle twijfels van zich af door Slovakije met 5-0 te vernederen. Een dag eerder boekte Kroatië zijn eerste zege op dit EK tegen Schotland. Onder impuls van een indrukwekkende Luka Modric werd het 3-1.

Kroatië speelde zijn groepswedstrijden in Londen en Glasgow. Vanwege strikte Britse coronamaatregelen was het erg moeilijk voor Kroatische fans om hun team in het stadion aan te moedigen. Aangezien heel wat Kroaten in Scandinavië wonen, heeft Dalic er een goed oog in dat zijn team in Denemarken op steun mag rekenen. “Het is goed voor ons dat onze supporters er in Kopenhagen bij kunnen zijn”, besloot Dalic.