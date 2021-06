Denemarken is klaar voor “volgende uitdaging” tegen Wales

Denemarken speelt zaterdag (18u) voor het eerst niet in eigen land op het EK. In de achtste finales nemen de Denen het in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA op tegen Wales. “We hebben tot nu enorme steun gekregen in Kopenhagen. Nu zal dat helemaal anders zijn. Maar ook in Amsterdam willen 4.000 Deense supporters ons aanmoedigen. Dat is ongelooflijk”, verklaarde middenvelder Thomas Delaney donderdag in de Deense uitvalsbasis in Helsingör.