Alle vriendjes uitgenodigd, niemand kwam: moeder deelt treurig verhaal van zoontje (6)

Een moeder in New York heeft beelden gedeeld van het verjaardagsfeest van haar 6-jarig zoontje. Een leuke gebeurtenis zou je denken, maar niets is minder waar. Van de 22 kinderen die het jongetje uitnodige, daagde er namelijk geen enkele op. “Letterlijk nul kinderen zijn gekomen. Arme jongen.”

De jongen had 22 andere kinderen uitgenodigd, maar niemand kwam. Op de video’s die de moeder deelde op Tiktok, was te zien hoe haar zoontje in zijn eentje aan het spelen was in het park, met decoratie en cupcakes die onaangeraakt bleven.

“We zitten hier in het park voor JJ’s verjaardag. Alles is klaar. Zijn feestje is een half uur geleden begonnen”, legt de moeder uit, terwijl ze zich excuseert voor de schokkerige videobeelden omdat ze zo aangedaan is. “Letterlijk nul kinderen zijn gekomen. Arme jongen.”

Het verhaal kent ook een positieve noot. Nadat de video op 20 juni werd geplaatst, heeft die 543.000 likes gekregen en kwamen er 20.000 reacties. De moeder wordt sindsdien overspoeld met verjaardagswensen en soortgelijke verhalen, én krijgt zoontje JJ zelfs cadeaus aangeboden, meldt de New York Post.

De moeder heeft het aanbod van cadeautjes vriendelijk afgeslagen en vraagt om eventuele presentjes naar een kinderziekenhuis te sturen.