SLAAPCOACH. Waarom slaapt mijn kindje plots niet meer door?

Na eindeloos veel gebroken nachten slaapt je kindje eindelijk door . Jij dacht het slaaptekort wat in te halen, maar plots beginnen de slaapproblemen gewoon opnieuw. Even volhouden: dit heet slaapregressie en is tijdelijk. Al zijn er wel zaken die je kan doen, zo vertelt Nathalie Schittekatte van Snuggles & Dreams, een team baby- en kinderslaapcoaches .

“Slaapt je kindje plots slecht? Dan heeft het misschien veel indrukken te verwerken van overdag. De eerste keer naar de dierentuin gaan bijvoorbeeld, dat is nogal een avontuur – maar dan blijft het meestal bij één slechte nacht”, zegt Nathalie Schittekatte. “Een echte slaapregressie kan makkelijk een week of twee weken duren, en hangt meestal vast aan fysieke of mentale mijlpalen. Als kindjes mobieler worden bijvoorbeeld: als ze leren rechtop zitten, als ze kunnen staan … Ze worden plots wakker in kruippositie en schrikken zich natuurlijk een bult.” (lacht)

“Een slaapregressie kan op alle leeftijden voorvallen, maar de beruchtste is die op vier maanden. Neurologisch maken kinderen dan een grote sprong. Voor het eerst praten kan ook zo’n mijlpaal zijn, en rond acht à negen maanden duikt de verlatingsangst op, met een volgende piek op twaalf maanden en nog eentje op vijftien maanden. Sommige kindjes hebben er minder last van, dat zijn de ‘waaghalzen’ die gerust een hele dag kunnen spelen zonder naar mama en papa te vragen, maar andere zijn verlegen en willen liever bij jou blijven. Zulke kindjes ondervinden dan ook meer last ’s nachts. Het gebeurt vaak dat kindjes plots echt niet meer willen gaan slapen, omdat ze maar al te goed beseffen dat jij nog wel bestáát als je weggaat. En ze hebben ook al snel door dat je terugkomt als ze beginnen te huilen.”

Op tijd de kamer weer uit

Hoe kun je dan het best reageren op zo’n periode van slaapregressie? Nathalie Schittekatte: “Het is belangrijk om er wel aan toe te geven, omdat je kindje natuurlijk gerustgesteld mag worden, maar je moet zien dat je niet te veel ineens gaat doen. Het is een logische reactie: je wilt liefst zo snel mogelijk weer slapen, zeker als je de dag erna moet werken, dus haal je alles uit de kast om het probleem op te lossen. Letterlijk. Een melkflesje of borstvoeding, een andere knuffel, Perdolan … Je mag gerust eens gaan checken of alles oké is en je kindje troosten, maar het is wel belangrijk om het kindje nog steeds zelfstandig in slaap te laten vallen. Concreet wil dat zeggen dat je de kamer verlaat als je kindje nog wakker is. Anders kan het zijn dat je een nieuwe slaapassociatie(iets wat een kind nodig heeft om in slaap te vallen, red.) creëert, wat het probleem veel groter maakt dan het oorspronkelijk was. Voor je het weet zit je bijvoorbeeld opnieuw met nachtvoedingen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Als je kindje ervoor goed sliep, mag je er echt van uitgaan dat hij niet ineens extra voedingen nodig heeft.”

“Zoals gezegd zouden slaapregressies niet langer dan twee weken mogen duren. Duren ze veel langer? Dan kan het zijn dat er – al dan niet opnieuw – sprake is van een slaapassociatie en het kindje weer afhankelijk is geworden van iets of iemand om in slaap te vallen. Geen paniek, ook dan kan je je kleintje opnieuw die gezonde slaapgewoontes aanleren.”

