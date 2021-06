Een auto is woensdagnamiddag in een voortuin beland na een aanrijding op de Rijksweg in Dilsen. Rond 14.15 uur had een auto het tankstation verlaten en zich nog even op de parkeerstrook gezet alvorens de Rijksweg op te rijden. Op dat moment wordt dit voertuig langs achteren aangereden. De auto belandde in een tuin. Bij dit ongeval raakte de 61-jarige S.A. uit Dilsen-Stokkem gewond. maw