Intermarché - Wanty Gobert kiest voor andere aanpak in de Tour de France: “In sprintritten gaan we niet mee in de vroege vlucht”

Al drie keer eerder stond Intermarché - Wanty Gobert aan de start van de Tour. Toen als pro-continentale ploeg, nu voor het eerst als WorldTour-ploeg. Het zorgt voor een nieuwe strategie: “In het verleden wilden we zoveel mogelijk publiciteit nemen door mee te gaan in de vroege vlucht en te mikken op de Prijs van de Strijdlust. Dit jaar zullen we in de vlakke sprintritten niet mee gaan in de vroege vlucht.”