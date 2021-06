OVOK-leden wandelen in de Lieteberg

"Deze wandeldag was een fijn weerzien met onze leden. Er werd dan ook heel wat bijgepraat", klinkt het. "Het is in deze groep mensen waar men zich begrepen voelt, want ieder van ons heeft een kind verloren , kort of lang geleden. En het doet deugd je verhaal te kunnen doen en gehoord te worden. Zelfs al is ‘t voor sommigen al wat langer geleden, toch borrelt het op om je verhaal te mogen doen, want dit is iets wat een diep litteken nalaat en nooit over gaat, dat gevoel van gemis. Het is ook niet vergelijkbaar met een partner te verliezen, wat ook een zeker verdriet met zich meebrengt. Vandaar dat regelmatige bijeenkomsten wat helend kunnen werken. Zo ondersteunen we mekaar en koppelen we er nu en dan een leuke activiteit aan, een wandeling of een etentje ".