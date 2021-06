Sterren steunen Britney Spears na emotionele getuigenis: “We houden van je”

Het verhaal dat de Amerikaanse zangeres afgelopen woensdag in de rechtbank vertelde, heeft heel wat mensen in hun hart geraakt. “Ik wil gewoon mijn leven terug”, zei Spears. “Ik kreeg te horen dat ik niet mag trouwen. Ik heb een anticonceptiespiraaltje in me, maar dit zogenaamde team wil me niet naar de dokter laten gaan omdat ze niet willen dat ik nog kinderen krijg.” Ze zou zelfs niet alleen in een auto mogen zitten met haar vriend. “Dit curatorschap doet me veel meer kwaad dan goed.”

Het pleidooi van Spears liet ook haar collega’s niet onberoerd. Onder meer haar ex-vriend Justin Timberlake reageerde op sociale media. “Na wat we vandaag gezien hebben, moeten we Britney allemaal steunen. Ongeacht ons verleden, de goede en slechte momenten en hoelang geleden het al wel niet is … Wat er met haar aan het gebeuren is, is gewoon niet juist.”

Maar de zanger gaat nog verder dan dat. Hij benadrukt dat elke vrouw in staat moet zijn om keuzes te maken over haar eigen lichaam. Daarmee verwijst hij naar de controversiële uitspraak dat Spears geen kinderen meer mag krijgen van haar vader.

Volgens zijn Twitteraccount zou zijn vrouw Jessica Biel zijn mening delen en betuigen ze samen openlijk hun steun aan Britney. “We kunnen allemaal maar hopen dat de rechtbank en haar familie de juiste beslissing zullen maken.”

Blijf sterk

Timberlake en zijn vrouw zijn niet de enige die in de bres springen voor Britney. Ook zangeressen Mariah Carey en Brandy waren er als de kippen bij om Britney bij te staan: “We houden van je, blijf sterk!” Zangeres Halsey en realityster Snooki namen dan weer geen blad voor de mond: “Fuck you aan iedereen die denkt dat ze iets te zeggen hebben over de kinderwens van een ander!”

Actrice Rose McGowan, die vijf jaar lang meespeelde in de televisieserie Charmed, zei op Twitter dat Britney het recht heeft om boos te zijn. “Hoe zou jij je voelen als iemand je leven van je afnam? Stop met vrouwen te controleren.” Ontwerpster Vera Wang had er zelfs geen woorden voor en zei alleen #freebritney.