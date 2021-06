ZOMERHACK. Zo hou je fruitvliegjes weg

Een barbecue in de tuin, een terrasje met vriendinnen of een snoepreisje met twee: de zomer is begonnen en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven makkelijker te maken. Deze week: zo pak je die verdraaide fruitvliegjes aan.

Wat is het probleem? Heel simpel: de fruitvliegjes zijn de hele zomer lang hét probleem. Denk bijvoorbeeld maar aan die verse fruitsalade die je amper een halfuurtje alleen laat en meteen de uitvalsbasis wordt van die kleine, maar vervelende vliegjes.

De oplossing?Beter voorkomen dan genezen. “Haal alle bronnen weg die de vliegjes aantrekken”, zegt Liesbeth Verboven, schoonmaakexperte bij Het Poetsbureau en auteur van De grote schoonmaakbijbel. “Vervang vaatdoeken en sponsjes dagelijks, zet de vuile vaat meteen in de vaatwasser of was alles onmiddellijk af. Vers fruit leg je, in de mate van het mogelijke, in de koelkast of een afgesloten kast.”

Waren de fruitvliegjes je toch te slim af, dan is het tijd om ze te vangen met een zelf in elkaar geknutselde val. Neem een glazen bokaal en leg er een stuk fruit in, of giet er een beetje zoete wijn in. Dek de bokaal netjes af met plasticfolie en zet de folie met behulp van een elastiekje mooi vast. Prik, bijvoorbeeld met een scherp mes of tandenstoker, kleine gaatjes in de folie zodat de fruitvliegjes in de bokaal geraken. Helaas voor hen kunnen ze er daarna niet meer uit.

Nog een optie: “Zet in de omgeving waar de fruitvliegjes rondhangen een kommetje met water neer met daarin een beetje Dreft. De zoete geur van het afwasmiddel lokt de vliegjes, waardoor ze in het water zullen vallen.”