Met een fris geschoren kapsel sprak Wout van Aert donderdagochtend met de pers in Brest. Alvorens over te gaan naar de orde van dag - de Tour - kwam hij eerst nog eens terug op het afgelopen Belgische kampioenschap. “Ik had niet verwacht dit jaar de trui te pakken, maar ik verkeer in betere vorm dan ik verwachtte. Hopelijk trek ik dat ook door.”