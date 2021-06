OPROEP. Ben jij de grootste fan van Ronaldo?

Er waren wellicht makkelijkere tegenstanders voor ons land in de achtste finale van het Europees Kampioenschap. Maar een mooie affiche is het alleszins. Romelu Lukaku en co mogen zich zondagavond in Sevilla meten met wereldster Cristiano Ronaldo, vijf keer uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld.

Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgse superfans van de flamboyante Portugees. Heb jij een heiligdom gewijd aan Ronaldo? Heb je je zoon genoemd naar de Juventus-aanvaller? Of is je nummerplaat CR7 als eerbetoon aan Ronaldo? Laat het ons weten via dit formulier.

jom