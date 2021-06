Molenhof bijna instapklaar

Hierbij wordt de oude jongensschool herbestemd en zijn er 4 grondgebonden woningen in onder gebracht. Bijkomend worden er 5 woonentiteiten op de schoolsite ingeplant. Dit resulteert in een groepswoningbouwproject met in totaal 9 woningen zonder aan het groene karakter van de site te raken. Het project is een initiatief van de gemeente Bocholt in samenwerking met Vlaanderen Bouwt VZW. RDr