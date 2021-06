In de Heuvelstraat in Nieuwerkerken is donderdagmorgen rond 1 uur een motorrijder zwaargewond geraakt. De 46-jarige L.V. uit Bekkevoort verloor de controle over het stuur en kwam ten val. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Er was geen ander voertuig of tegenpartij bij betrokken. Een verkeersdeskundige kwam om de precieze oorzaak van het ongeval vast te stellen. jcr