Uitblinkster Emma Meesseman fier op de Cats: “We hebben het allemaal samen gedaan”

Met 33 punten en 11 rebounds leidde Emma Meesseman de Belgian Cats gisteravond voorbij Rusland naar de halve finales van het EK. “Maar we hebben het allemaal samen gedaan”, vertelde de 28-jarige center donderdag, voordat de Belgische delegatie het vliegtuig richting Valencia opstapte.

LEES OOK. Briljante Emma Meesseman leidt Belgian Cats na thriller tegen Rusland naar halve finales op EK basketbal

“Ik ben heel fier op het team”, reageerde de Belgische Sportvrouw van het Jaar achteraf. “Het was een zware wedstrijd en we hebben er samen voor gevochten. Na de wedstrijd was ik echt kapot. We hadden een aantal geweldige momenten, maar er waren ‘ups en downs’ in die 40 minuten. Samen hebben we oplossingen gevonden.”

Met een shotpercentage van 66,7 procent is Meesseman de efficiëntste speelster op het EK. Met gemiddeld 23,8 punten per wedstrijd is ze ook de topscorer en met 8,5 rebounds (6e) en 5 assists (6e) staat ze ook in de hogere regionen. De Russische coach Alexander Kovalev had het met lede ogen aangezien. “Meesseman scoorde 33 punten. Mooie punten soms, maar al te vaak waren het makkelijke korven. Hoe dan ook is 33 punten veel te veel voor één speelster. Zoiets mag je niet laten gebeuren.”

Om een finaleplaats moeten de Cats zaterdag voorbij Servië, dat titelverdediger Spanje uitschakelde. “We zijn tevreden, maar hebben nog niets in handen”, zei de Servische coach Marina Maljkovic. “We zijn naar hier gekomen voor een medaille. Het is geweldig dat we een team als Spanje kloppen, maar daarmee is onze honger niet gestild. Die is nog altijd even groot als voor onze eerste wedstrijd.” (belga)