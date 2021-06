Het is weer tijd om je belastingaangifte in te vullen. Het zou zonde zijn om honderden euro’s te verspelen omdat je één of meer bedragen niet of verkeerd hebt ingevuld, en je zo een belastingvermindering misloopt. Daarom helpen we je op weg. Eerst moet je beslissen of je de aangifte op papier dan wel online – via Tax-on-web dus – wil indienen.