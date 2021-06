Victoria Beckham laat prijzen feestjurken drastisch zakken

Goed nieuws voor de fans van de kleding van Victoria Beckham. De voormalige Spice Girl laat de prijs van haar jurken zakken met gemiddeld 40 procent door eenvoudigere silhouetten en minder decadente stoffen te gebruiken. Hiermee hoopt ze in te spelen op de daling van de budgetten die door consumenten worden uitgegeven in de mode-industrie.

Marie Leblanc, de CEO van het label, zegt dat de prijsaanpassingen noodzakelijk zijn om de toekomst van het merk veilig te stellen. De vraag naar feestjurken viel tijdens de coronapandemie terug, terwijl de verkoop van onder andere zonnebrillen en vrijetijdskleding, in samenwerking met Reebok, het merk overeind hield.

Ook na de pandemie wil het merk blijven inzitten op accessoires en vrijetijdskleding, en daar horen, aldus de CEO, prijsaanpassingen bij. “Je kan dit moment vergelijken met de weken nadat je bevallen bent van een baby”, zegt Beckham tijdens de lancering van haar nieuwe collectie. “De baby is er en je kan je amper nog herinneren hoe het leven was voordat je zwanger was. Toen ik zwanger was van mijn dochter Harper droeg ik heel andere kleren. Na haar geboorte heeft het even geduurd om uit te vogelen wat ik nog wilde dragen. Deze pandemie geeft me een beetje hetzelfde gevoel: ik heb echt de meer casual kleding omarmd.”