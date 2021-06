Van der Vaart reageert met kwinkslag na Spaanse demonstratie

Nederlands ex-international Rafaël van der Vaart heeft met een kwinkslag gereageerd op de riante zege van Spanje tegen Slovakije (5-0). Er was wat spanning ontstaan tussen de Nederlandse analist en de Spaanse selectie na eerdere uitspraken van Van der Vaart.

Rafael van der Vaart liet zich onlangs ontvallen bij de NOS dat hij het prima zou vinden als Nederland Spanje zou treffen in de 1/8ste finales van het EK. Het land maakt dit toernooi immers weinig indruk op de voormalig middenvelder. Zijn uitspraken vielen bij de Spaanse selectie niet in goede aarde.

Middenvelder Koke, spelend voor Atletico Madrid, liet weten niet gecharmeerd te zijn door de mening van Van der Vaart. “Hij wil zijn moment van glorie”, zo beet hij de analist toe in gesprek met El Partidazo de COPE. “Ik heb hem ooit in een WK-finale zien spelen. Daar hebben we hier op ons trainingscentrum een foto van. Dat Andres Iniesta scoort tegen Nederland en dat Van der Vaart ernaast staat.”

Kapitein Busquets voegde eraan toe dat de woorden van de Nederlander zijn team alleen maar extra motivatie zouden bezorgen. En het is daar dat Van der Vaart via een tweet op heeft ingepikt. “Het lijkt erop dat mijn woorden goed hebben gewerkt als motivatie”, schreef de Nederlander.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(gvdl)