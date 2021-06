NBA: Atlanta start finale Eastern Conference met zege in Milwaukee

Atlanta Hawks is woensdag met een 113-116 zege in Milwaukee aan de finale (best of 7) van de Eastern Conference begonnen. Het is nu al de derde keer in evenveel rondes van de play-offs dat de Hawks in hun eerste wedstrijd het thuisvoordeel van de tegenstander meteen wegvagen.

In Milwaukee moesten de manschappen van Nate McMillan wel bikkelen tot het einde. Twee minuten voor tijd stonden de Bucks nog vier punten voor. In de slotfase plaatste Atlanta een beslissende 0-7, met dank aan Trae Young, die de wedstrijd met liefst 48 punten (plus 11 assists en 7 rebounds) beëindigde.

Bij Milwaukee kwam Khris Middleton heel wat minder goed uit de verf. Hij zag slechts 6 van 23 pogingen in de korf gaan, met daarbij een nul op negen op de driepunters. In de slotseconde miste hij ook de korf die de Bucks een verlenging opgeleverd zou hebben. De tweede wedstrijd van de finale wordt vrijdag eveneens in Milwaukee gespeeld.

(belga)