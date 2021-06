Bondscoach Portugal over wedstrijd tegen België: “Hitte in Sevilla kan bondgenoot zijn”

Portugal flirtte gisteravond met de uitschakeling maar plaatste zich uiteindelijk toch voor de 1/8ste finale na een gelijkspel tegen Spanje (2-2). Daarin spelen ze komende zondag tegen de Rode Duivels. Portugal zal met twee dagen minder rust aan de aftrap komen in het broeierig warme Sevilla.

Portugees bondscoach Fernando Santos was blij en opgelucht dat zijn spelers de zenuwslopende strijd tot een goed eind hadden gebracht. Maar nu wacht België. “We kenden hen al en gaan hen nu verder bestuderen om te zien wat er veranderd is in het team van België.”

De wedstijd wordt zondag reeds gespeeld. De Rode Duivels zullen twee volle dagen langer hebben mogen rusten dan de Portugezen. “Het wordt zaak om de batterijen volledig opgeladen te krijgen”, ging de Portugese coach verder. “Bovendien wordt de wedstrijd in Sevilla gespeeld waar ons hoge temperaturen te wachten staan. Maar wij zijn meer gewend aan zulke temperaturen. De hitte in Sevilla kan dus een bondgenoot zijn.”

Of Santos zijn team weer zal wijzigen onder invloed van het drukke speelschema? Santos: “Laat me eerst zien hoe mijn spelers recupereren. Mentaal hebben ze zich sterk getoond en denk ik dat we er klaar voor zijn. Nu is het vooral zaak om fysiek opnieuw in orde te zijn.”

Portugese pers

De Portugese pers is alvast niet ontevreden met de Belgen als tegenstander. “Historisch staan we in het voordeel met (zeven keer gelijk, zes keer Portugese winst, vijf keer Belgische winst) maar het is wel het team van Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Benfica-speler Jan Vertonghen.”

Toch ging de meeste aandacht uit naar, hoe kan het ook anders, Cristiano Ronaldo. Het wierookvat werd dan ook uitgebreid gehanteerd naar aanleiding van de twee (penalty)goals van de Portugese supervedette. De 1/8ste finale tegen de Rode Duivels is duidelijk een probleem voor later.

(gvdl)