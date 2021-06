Een 99-jarige rusthuisbewoner in Heusden bij Destelbergen is aangehouden voor moord op een medebewoner. André De Smet (75) werd ’s nachts in zijn bed met een deken verstikt. De hoogbejaarde zou zich van kamer vergist hebben en dacht dat er een vreemde in zijn bed lag. Hij is meteen de oudste moordverdachte van het land.