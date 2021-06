In het ruige vulkaanlandschap op Lanzarote heeft chef-kok en muzikant Davy Wolfs uit Riemst samen met zijn partner en dorpsgenoot Miet Vaes hun Bistro Árbol tot in de top 3 van Tripadvisor gekookt. Zijn eigenzinnige aanpak met plantaardige deelgerechtjes en Belgische bieren valt erg in de smaak bij eilandbewoners en toeristen, net als de vinylcollectie van Miet haar nonk Willy op de platenspeler.