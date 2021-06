België treft in de achtste finales Europees kampioen Portugal. “Als je Europees kampioen wilt worden, moet je ook die partij winnen”, aldus huisanalist Johan Boskamp. — © Pool via REUTERS

Ook tijdens het EK blijft Johan Boskamp voor onze krant de verrichtingen in het wereldje op de voet volgen. Elke speeldag van het toernooi bellen we met onze huisanalist. Want Bossie is en blijft de baas.