De plannen voor megaproject The Max op Zolders mijnterrein zijn klaar

Heusden-Zolder

Op het voormalige terrein van de mijn van Zolder komen de voorbereidingen voor The Max, het megaproject van de Beringse ondernemer Tamer Cankurtaranoglu, stilaan in een eindfase. De ondernemer kocht de gebouwen voor meer dan 20 miljoen euro, goed voor een oppervlakte van meer dan 60.000 vierkante meter, als eerbetoon aan zijn overleden vader en alle andere mijnwerkers die ooit in de mijn hebben gewerkt.