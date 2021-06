Talira Petrone sprak zich maandag in de Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden uit tegen de privatisering van het grootste energiebedrijf in haar land. Tijdens haar toespraak hield ze haar dochter Moana vast, die ze onophoudelijk verzorgde toen ze haar punt duidelijk maakte. Bekijk het in de video hierboven. (fc)

bekijk ook

Aanstaande ouders maken geslacht van baby bekend, maar dan zorgt papa voor échte verrassing