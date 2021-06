De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee is dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo woensdagavond en de informatie is ook bevestigd door de Catalaanse gevangenisautoriteiten. Nog maar enkele uren geleden hadden Spaanse rechters beslist dat hij mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.