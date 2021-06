Jan Verheyen start binnenkort met opnames ‘Bittersweet sixteen’, naar een scenario van zijn dochter (15)

Tijd verspillen, dat is niet aan Jan Verheyen (58) en zijn gezin besteed. De opnames van Bittersweet sixteen, de film die hij en zijn vrouw Lien Willaert (45) zullen regisseren naar een scenario van hun dochter Anna (15), starten in de tweede week van juli in het Antwerpse. Rond Kerstmis wordt de film al in de zalen verwacht.

Het verhaal draait rond Lotte, een tiener die uitkijkt naar haar zestiende verjaardag. Al is niet alles rozengeur en maneschijn: ze heeft net een toxische relatie met het mooiste meisje uit de klas achter de rug, haar ouders gaan uit elkaar en tussendoor worstelt ze nog met duizenden vragen en muizenissen. Een coming-of-age-film dus, die vooral kan rekenen op een cast met jong talent. Al spelen ook enkele gevestigde waarden zoals Tine Embrechts, Joke Devynck, Sven De Ridder en Kürt Rogiers.(dewo)