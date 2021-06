Na twee bewolkte dagen zal er in de loop van donderdag wat vaker ruimte komen voor de zon. Een strakblauwe hemel mogen we echter zeker niet verwachten en periodiek zal de bewolking toch wel hardnekkig zijn. Regen is er daaruit boven Limburg niet te verwachten. In de zuidelijke Ardennen kunnen er wél een aantal buien vallen maar deze buien blijven dus op afstand.