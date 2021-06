Van beste cocktailbar van Europa naar Olympische Spelen: “Ik weet dat het waanzinnig klinkt, maar ik blijf gaan”

Beloftevolle wielrenner opent cocktailbar: het is geen voorpaginanieuws. Beloftevolle wielrenner stopt na een verkeerde ­diagnose aan de knie met koersen, stampt in een paar jaar tijd in Antwerpen de beste cocktailbar van Europa uit de grond en wil naar de Olympische Winterspelen in het skeleton: dat is andere koek. Didier Van den Broeck (30) van Dogma Cocktails is dan ook geen gewone jongen. Hij fleurt uw zomer op met waanzinnig lekkere cocktails om te delen in goed gezelschap.