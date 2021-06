Vrouw breit eigen trouwjurk op New Yorkse metro

De Amerikaanse Esther Andrews heeft negen maanden lang gebreid aan haar eigen trouwjurk. Ze deed dat tijdens het pendelen op de New Yorkse metro en kreeg heel wat bekijks. Het kleed was de dag voor het trouwfeest klaar en dat zorgde voor wat stress. “Wat als het niet helemaal had gepast?”, klonk het. Maar alles pakte gelukkig goed uit.