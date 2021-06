Ook in Turkije waren er de voorbije dagen ‘regenboog’-protesten. — © epa-efe

De Europese Voetbalfederatie (Uefa) verdedigt haar beslissing om de regenboogkleuren op het voetbalstadion in München te verbieden. Volgens de federatie was het verzoek van de Duitse stad ‘politiek’. Het logo van de voetbalfederatie prijkt op Twitter in regenboogkleuren.