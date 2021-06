Kruiden & marinade voor de BBQ: één keer zelf maken, een hele zomer plezier

Wie geen extra werk wil, koopt marinades en kruidenmixen gewoon kant-en-klaar in de supermarkt. “Kijk wel of er suiker of honing tussen de ingrediënten staat, want op hoog vuur zal je vlees in dat geval sneller aanbranden”, zegt barbecuekampioen Peter De Clerq. Zelf aan de slag gaan is trouwens makkelijker dan je denkt. Wat ingrediënten mengen en je kunt de rest van de zomer verder.