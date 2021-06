WIMBLEDON. Greet Minnen bereikt laatste voorronde, geen Belgische man op de hoofdtabel

In haar laatste kwalificatiewedstrijd neemt Minnen het op tegen de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 156) of de Amerikaanse Harmony Tan (WTA 132).

Wimbledon is het enige van de vier grandslamtoernooien waar de 23-jarige Minnen nog nooit de hoofdtabel haalde

Ysaline Bonaventure (WTA 128) verloor eerder op de dag in de tweede voorronde tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 188).

Maryna Zanevska (WTA 194) en Marie Benoit (WTA 234) gingen er al in de eerste kwalificatieronde uit. Elise Mertens (WTA 16) Alison Van Uytvanck (WTA 57) staan rechtstreeks op de hoofdtabel, Kirsten Flipkens (WTA 95) zegde af door een enkelblessure.

Bemelmans strandt in tweede voorronde

Ruben Bemelmans (ATP 217) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de derde en laatste kwalificatieronde van Wimbledon. Hij verloor in drie sets van de Australiër Christopher O’Connell (ATP 131). Na twee uur en zestien minuten stond de 6-7 (3/7), 6-3 en 7-5 eindstand op het bord.

De 33-jarige Bemelmans mikte op een achtste deelname aan Wimbledon. In 2017 haalde de Limburger op het gras in Londen de derde ronde na knappe zeges tegen Tommy Haas en Daniil Medvedev. In de zestiende finales botste de Limburger op de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Het is zijn beste resultaat tot dusver op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Door het verlies van Bemelmans zal er geen enkele Belgische man op de hoofdtabel staan. Kimmer Coppejans, de tweede Belg in de kwalificaties, ging er al in de eerste voorronde uit. Belgiës nummer één David Goffin (ATP 15) zegde af voor het toernooi door een enkelprobleem.