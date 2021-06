Rode Duivels zo goed als zeker tegen nummer drie van gevreesde Groep des Doods in achtste finales

De Rode Duivels spelen hun achtste finale op het EK zo goed als zeker tegen de nummer drie van de Groep des Doods met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. Enkel indien Duitsland of Portugal later vanavond nog met meer dan drie goals verschil verliest, kunnen de Belgen die dans nog ontspringen. In dat geval is Zwitserland zondagavond de tegenstander in Sevilla.