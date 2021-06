Ultrakatholieken in zaak van de Gekruisigde Koe krijgen werkstraffen

De correctionele rechtbank in Tongeren heeft zes mannen veroordeeld tot werkstraffen van 40 tot 60 uur voor het vernielen van het kunstwerk Holy Cow van Tom Herck. De Truienaar kruisigde in 2017 een koe in een kerk in Borgloon. Dat zorgde voor commotie binnen de katholieke geloofsgemeenschap waarop de zes mannen, allemaal uit ultrakatholieke hoek, tot driemaal toe het werk vandaliseerden. Herck is tevreden met de uitspraak, maar vooral met het feit dat hij dit hoofdstuk kan afsluiten.