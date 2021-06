Lorena Wiebes wint eerste rit in lijn, Jolien D’hoore pakt leiding in Lotto Belgium Tour

Lorena Wiebes heeft woensdag de eerste rit in lijn van de Lotto Belgium Tour, met start in Blankenberge en aankomst na 102,2 kilometer in Brugge, op haar naam geschreven. De 22-jarige Nederlandse haalde het na een massasprint en hield respectievelijk Jolien D’hoore en de Italiaanse Barbara Guarischi.

Door de bonificatieseconden is D’hoore de nieuwe leidster. Zij telt in het algemeen klassement twee seconden voorsprong op Lorena Wiebes en vier seconden op Ellen van Dijk. Wiebes won eerder dit seizoen al de eerste editie van de Scheldeprijs, de proloog van het Ceratizit Festival Elsy Jacobs in Luxemburg, twee etappes in de Lotto Thüringen Ladies Tour, Dwars door de Westhoek in Boezinge en de Flanders Diamond Tour in Nijlen.

Vanuit kuststad Blankenberge ging het naar de Damse Steenweg in Brugge waar nog eens vier plaatselijke ronden, van elk 25,8 kilometer met passages in Dudzele, Koolkerke en Damme, dienden afgewerkt te worden. Na een heel nerveus begin verbrokkelde het peloton meteen. De verschillende delen speelden telkens jojo. Een zeer omvangrijke groep van zowat 50 rensters trok de slotronde in. Met nog 22 kilometer voor de boeg zette Kelly Van Den Steen het op een lopen. Achter haar hervormde het peloton zich en bleef het in de grote groep er zeer nerveus aan toe gaan, met een enkele valpartijen tot gevolg. Onder de grootste slachtoffers Amelie Dideriksen, Kirstie van Haaften, Ingritt Verhoeff, Katharina Hechler en Hanna Nilsson.

Kelly Van Den Steen bleef ondertussen eenzaam en alleen, met een handvol seconden voorgift, voor het peloton uitrijden. Bij de passage op de kasseizone van de Oude Sluissedijk werd Van Den Steen voorin afgelost door haar ploeggenote bij Bingoal Casino-Chevalmeire, Natalie van Gogh. De Nederlandse werd echter eveneens strak in het vizier gehouden door de grote groep.

Met nog 7 kilometer voor de eindmeet was ook haar uitval tenietgedaan. Leidster Ellen van Dijk zette zich dan op kop en trok het pak weer op een lint. Zij kreeg daarbij de hulp van de rensters van Movistar en Team DSM. Deze laatsten vormden in de slotkilometer een perfecte sprinttrein voor Lorena Wiebes die het netjes afmaakte.

Donderdag volgt de etappe met start en aankomst na 137,5 kilometer in Galmaarden. Op het programma daar staan vijf plaatselijke ronden, van elk 27,5 kilometer, waarin telkens de hellingen van de Congoberg en Steenhoutberg zijn verweven.

© photo Marc Van Hecke

Uitslag:

1. Lorena Wiebes (Ned / Team DSM) de 102,2 km in 2u28:57 (gem 41,17 km/u)

2. Jolien D’hoore

3. Barbara Guarischi (Ita)

4. Alice Barnes (GBr) 0:06; 5. Amber van der Hulst (Ned); 6. Lauretta Hanson (Aus); 7. Arianna Fidanza (Ita); 8. Emilie Moberg (Noo); 9. Susanne Andersen (Noo); 10. Lotte Kopecky; 11. Shari Bossuyt; 12. Arianna Pruisscher (Ned); 13. Mischa Bredewold (Ned); 14. Marie Le Net (Fra); 15. Teniel Campbell (TTo); 16. Fem van Empel (Ned); 17. Lea Lin Teutenberg (Dui); 18. Pfeiffer Georgi (GBr); 19. Marit Cent (Ned); 20. Lieke Nooijen (Ned); 21. Birgitte Andersen Nilssen (Noo); 22. Alba Teruel Ribes (Spa); 23. Julie De Wilde; 24. Céline van Houtum (Ned); 25. Femke Markus (Ned); 26. Josie Nelson (GBr); 27. Christina Schweinberger (Oos); 28. Danique Braam (Ned); 29. Alicia Gonzalez Blanco (Spa); 30. Claudia Jongerius (Ned).

Algemeen klassement na rit 1:

1. Jolien D’hoore (Belgische selectie) in 2u34:26

2. Lorena Wiebes (Ned) op 0:02

3. Ellen van Dijk (Ned) 0:06

4. Lotte Kopecky 0:06; 5. Alice Barnes (GBr) 0:10; 6. Pfeiffer Georgi (GBr) 0:12; 7. Lieke Nooijen (Ned); 8. Lauretta Hanson (Aus) 0:16; 9. Shari Bossuyt 0:17; 10. Britt Knaven 0:18; 11. Natalie van Gogh (Ned); 12. Marie Le Net (Fra); 13. Franziska Koch (Dui); 14. Christina Schweinberger (Oos) 0:20; 15. Danique Braam (Ned); 16. Anne Dorthe Ysland (Noo) 0:21; 17. Barbara Guarischi (Ita) 0:23; 18. Mischa Bredewold (Ned); 19. Mie Björndal Ottestad (Noo); 20. Ann-Sophie Duyck; 21. Sara Martin Martin (Spa); 22. Maëlle Grossetete (Fra); 23. Amber van der Hulst (Ned) 0:25; 24. Susanne Andersen (Noo); 25. Catalina Anai Soto Campos (Chi); 26. Julie De Wilde 0:27; 27. Lourdes Oyarbide Jiminez (Spa) 0:28; 28. Jesse Vandenbulcke 0:28; 29. Audrey Cordon Ragot (Fra); 30. Femke Markus (Ned).