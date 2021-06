De controversiële Hongaarse anti-homowet: wat staat er in die wet? En wat is er aan de hand in Hongarije?

Nadat de UEFA de stad München heeft verboden de Allianz Arena woensdagavond te laten oplichten in de regenboogkleuren tijdens de wedstrijd Duitsland - Hongarije, wordt er massaal op gereageerd in Europa. Alle ophef heeft te maken met de anti-homowetgeving die in Hongarije is goedgekeurd. Maar wat houdt die wet in, en wat is er juist verboden? En hoe reageert ons land er op?