Jonge vrouw (22) gedwongen om zich om te kleden in Disney World omdat personeelsleden haar outfit ongepast vinden

Een jonge vrouw wilde genieten van een uitstapje naar Disney World in Florida, waar het momenteel zo’n 25 graden Celsius is. Alyssa Schueller (22) is niet beschaamd om een streepje naakt te tonen - dat blijkt ook uit haar Instagram - maar de outfit die ze droeg om naar het pretpark te gaan, viel niet in de smaak van de personeelsleden. Maar zo scoorde ze wel een gratis T-shirt.