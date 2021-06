Niet-conform. Niet-conform. Niet-conform. Op quasi alle plaatsen waar de Vlaamse Milieumaatschappij naar PFOS peilt, zijn de resultaten alarmerend. Het zit in de lijven van baarzen en palingen, en in het water zelf. Hier en daar zit zelfs honderd keer meer PFOS dan toegelaten. Hoe gevaarlijk is dat? En krijgen we dat ooit nog weg?