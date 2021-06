Limburgse onderneemster in natuurlijke make-up: “Investeren in een make-up lijn voor kinderen”

“Bij de eerste lockdown, toen je enkel nog in de essentiële winkels terechtkon, zijn we in recordtempo gestart met een eigen ondersteunende webshop, met livetutorials op sociale media, online masterclass make-uplessen en één-op-één advies. Het was het begin van onze Cent Pur Cent Forever Community, die op Facebook ondertussen al meer dan 7.500 leden telt. In oktober hebben we met i.am.klean de vraag naar healthy make-up in de beauty-sector beantwoord en in april openden we in Knokke onze 2de Café Beauté belevingsstore. Met MENT-gezicht en influencer Jill De Greef creëerden we de succesvolle Glow Getter Make-up box en met journaliste Sabine Peeters hebben we onze eigen wenkbrauwcollectie van i.am.klean uitgebracht.”

“De voorbije maanden stonden we allemaal onder zware druk, maar door de sterkte van ons team, hun gedrevenheid en veerkracht zijn we er samen in geslaagd om verder te groeien. Net als de omzet, zijn we de voorbije 15 maanden ook gegroeid in ons personeelsbestand. We gingen van 10 naar 25 mensen, persoonlijkheden die allemaal perfect passen in onze rigoodness-filosofie, waarbij we mensen met elkaar en anderen op een hartelijke, inspirerende manier verbinden. We zijn gezond ambitieus en kijken de toekomst positief tegemoet. Binnenkort hebben we ons eigen kantoor op de Hasseltse Stadsheide. We investeren straks fors in Café Beauté, dat eind dit jaar verhuist naar Zuidzicht, de nieuwe hotspot die straks met een bijzondere fiets- en wandelbrug verbonden is met Quartier Bleu. Met ons eigen team zetten we de komende maanden onze opmars in Wallonië verder en ondertussen kijken we voorzichtig naar het buitenland. En let op, want in het najaar lanceren we echt iets uniek: een eigen, natuurlijke, gezonde make-up lijn voor kinderen”, zegt Caroline Rigo enthousiast.

Rigorgeous

De voormalige kleuterleidster Caroline Rigo, die haar eerste job als make-up artieste binnenhaalde bij het Omega Pharma van Marc Coucke, is de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de meest succesvolle en inspirerende onderneemsters van ons land. De vrouw die het leven als gepassioneerde workaholic steeds door een roze bril ziet, promoot Rigorgeous: “Dat is het overkoepelende verhaal, waarbij mensen mij leren kennen als de spirit en de persoonlijkheid achter de merken Cent Pur Cent, i.am.klean, Blush Academy en de Café Beauté-belevingsstores. Rigorgeous levert niet alleen gezonde, hoogwaardige en duurzame producten, maar ook het totaalconcept van opleiding, begeleiding, marketing en sales”, zegt Caroline gedreven.

“Mijn team en ik hebben er een doelstelling en missie van gemaakt om natuurlijke, gezonde make-up voor vrouwen van alle leeftijden en afkomst toegankelijk te maken door ze te verdelen via professionals in de farma- en beautysector. Professionals die net als wij geloven in deze visie. Het is mijn ultieme doel om ervoor te zorgen dat iedere vrouw zich mooi kan voelen en helemaal zichzelf kan zijn, zonder dat de druk er is om perfect te moeten zijn.”

Cent Pur Cent

De basis van Caroline haar Rigorgeous-verhaal begon in 2015 toen ze de natuurlijke make-uplijn Cent Pur Cent bedacht en ontwikkelde. Eén jaar later lanceerde ze haar verhaal en nauwelijks 12 maanden verder in het verhaal realiseerde ze eind december 2017 met 100 verkooppunten al een omzet van 300.000 euro, samen met haar eerste medewerkster en mede-aandeelhoudster Cynthia Reekmans.

Eén jaar later realiseerde ze met 250 afzetpunten een omzet van 1 miljoen euro. In december 2019 stond de teller op 450 verdeelpunten en steeg de omzet naar 2 miljoen euro. Maar toen kwam corona en ging het land op slot. “Die lockdown was even schrikken, want die zagen we niet aankomen. Op dat moment hadden we nog geen webshop en gaven we nog makkelijk 1.000 fysieke workshops per jaar. Ineens werden die gestopt. Winkels, kappers, verzorgingsinstituten gingen dicht. Bij de apotheker kon je alleen maar iets kopen aan de voordeur of bij het raam. We hebben snel geschakeld en in no-time een ondersteunend online verhaal opgestart en uitgerold. Via sociale media zijn we gestart met tutorials, waar we frequent medewerking kregen van BV’s en ambassadrices. Deze tutorials werden gevolgd door honderden mensen. We zijn online masterclass make-uplessen gaan geven en één-op-één advies. Het bijzondere aan onze webshop is dat we van bij de start onze apothekers – die met 600 van de 650 verkooppunten een sterk Cent Pur Cent-netwerk vormen – en B2B klanten hebben betrokken, door hen als afhaalpunt aan te duiden. Op die manier hebben we apothekers, die net als wij bij de start van corona geen online shop hadden, ondersteund. Als klanten bij ons producten bestellen, kunnen ze steeds kiezen voor een thuislevering. De overgrote meerderheid kiest echter voor wat wij stimuleren, namelijk een aflevering bij een apotheker in de buurt. Door deze aanpak zijn we het voorbije coronajaar opnieuw gegroeid, dankzij de 650 verkooppunten die zorgden voor een verveelvoudiging van onze omzet. Ook al zijn we met ons merk al een tijdje ‘de grootste cosmeticaspeler in de pharmamarkt’, we blijven ambitieus en willen de komende jaren verder doorgroeien naar 1.000 verkooppunten.”

Rosé Gold Ticket

De vijfde verjaardag van Cent Pur Cent wordt door Caroline Rigo en haar team de komende maanden uitgebreid gevierd: “Met MENT-presentatrice en influencer Jill De Greef hebben we een paar weken geleden de Glow Getter Box gelanceerd en die doet het bijzonder goed. De Friends Referall-actie staat klaar, net als La Saccoche en de exclusieve 5 jaar collectie Les Bijoux (met o.a. Crème de la Crème, Magic Lip Oil, Double ended Brushes e.v.a). We hebben ook een heel toffe verjaardagswedstrijd met het ‘Rosé Gold ticket’, geïnspireerd op het gouden ticket uit Sjakie en de Chocoladefabriek. Eén jaar lang worden er bij de lancering van nieuwe producten kraslootjes uitgedeeld.

Als je 3 dezelfde kabuki’s krast, win je een prijs. De niet-winnaars krijgen een extra kans, want ook daar trekken we nog 1 winnaar uit. In totaal geven we 5 luxe Cent Pur Cent-weekends weg voor twee.”

I.am.klean

Vanuit de vraag naar healthy make-up in de beauty-sector, lanceerde Caroline Rigo half oktober i.am.klean. “Het is gezonde make-up in een luxueus jasje, met oog voor een duurzame en gezondere wereld. Via 150 verkooppunten, schoonheidsinstituten, kappers en in onze conceptstores worden ze verkocht. Samen met beautyjournaliste Sabine Peeters hebben we de Brow Collection gelanceerd, een uitgebreid gamma dat ervoor zorgt dat je wenkbrauwen er telkens goed uitzien. Het is een volledig Belgische lijn die goed is voor de huid en het milieu.”

Investeren

Vanuit de duurzame rigoodness-visie investeert Caroline voortdurend verder. In personeel, want gekoppeld aan de sterke omzetcijfers is dat de voorbije periode exponentieel gegroeid van 10 naar 25 medewerkers. “Ik denk dat we elke maand minstens één nieuwe aanwerving realiseren. Als onderneemster ga ik nog steeds af op mijn buikgevoel en vind ik het vooral belangrijk dat de mensen die ons team vervoegen passen in onze bedrijfscultuur en filosofie. Niet alleen tegenover hun collega’s, maar ook tegenover de mensen waarmee we samenwerken, staan hartelijkheid, inspiratie en verbondenheid steeds voorop. Daarnaast blijven we onze activiteiten verder ontwikkelen. We blijven in Hasselt, maar binnenkort verhuist onze hoofdvestiging van de Vissersstraat naar een eigen bedrijfspand dat we gekocht hebben op de Stadsheide. In april hebben we onze tweede Café Beauté belevingsstore geopend in Knokke. In Hasselt verlaten we het huidige pand in het najaar en openen we een gloednieuw verhaal in ons eigen gebouw op Zuidzicht, dat via de nieuwe fiets- en wandelbrug verbonden is aan Quartier Bleu. We investeren behoorlijk in onze flaghshipstore.

Die krijgt een stevige injectie en wordt straks een echt belevingswalhalla, waar je ook iets kan komen eten en drinken. Het is inderdaad de bedoeling dat we de komende jaren het Café Beauté-verhaal verder gaan uitbouwen.”

Kindermake-up

Naast de heropening van Café Beauté Hasselt, blikt Caroline ook al even vooruit naar het najaar, want dan lanceert ze als eerste Belgische bedrijf een eigen make-uplijn voor kinderen. “We krijgen al jaren de vraag naar natuurlijke, gezonde make-up voor kinderen en dus zijn we op zoek gegaan naar iets bijzonder en uniek. Binnenkort gaan we dit uitgebreid voorstellen aan het publiek, samen met een grootschalige campagne en lancering.”