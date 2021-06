Chris Froome gelukkig met terugkeer naar plaats waar Tour voor hem begon: “Ik wist dat ik zou herstellen”

De Britse renner Chris Froome is blij dat hij zaterdag opnieuw aan de start van de Tour de France kan staan in Brest. Die stad was ook de vertrekplaats van de Tour in 2008, toen Froome als neoprof aan zijn eerste Ronde van Frankrijk deelname.

Intussen heeft Froome de Ronde van Frankrijk viermaal op zijn naam geschreven (in 2013, 2015, 2016 en 2017). In juni 2019 had hij een ernstig ongeval, waarna hij een lange weg moest afleggen om opnieuw renner te worden. Nu rijdt hij voor de ploeg Israel Start-Up Nation.

“In Brest heb ik de Tour ontdekt als neoprof”, aldus de 36-jarige Brit in een videoblog. Toen reed hij voor de Zuid-Afrikaanse ploeg Barloworld. Hij eindigde toen op de 82e plaats in de algemene rangschikking. “Ik hoop dat het voor mij een springplank wordt om naar mijn oud niveau terug te keren. Ik ben gelukkig er weer bij te zijn.”

Na zijn val in de Dauphiné miste hij de Tour in 2019. In 2020 nam zijn vroegere ploeg Ineos Froome eveneens niet mee naar Frankrijk. “Ik twijfelde niet echt, ik wist dat ik zou herstellen, dat ik alles zou doen wat binnen mijn mogelijkheden lag”, aldus de renner.

Nieuwe rol

Hij sprak ook over zijn nieuwe rol in de ploeg, die de Canadees Michael Woods naar voren schuift voor het algemeen klassement. “Het is schitterend om te kunnen teruggeven wat ik heb gekregen. Ik focus me op de steun voor anderen. Dit werk is voor mij gedaan, ik ben blij dat ik het nu op mijn beurt kan doen”, benadrukte hij.

“Een etappe winnen, zou geweldig zijn voor Israel Start-Up Nation”, zei hij ook. “We hebben een goede algemene rangschikking als ambitie. Ik denk dat we iets groots kunnen doen.”

Froome neemt dit jaar al voor de negende keer deel aan de Tour. Naast de vier overwinningen telt zijn palmares ook twee andere podiumplaatsen: tweede in 2012 en derde in 2018, en zeven ritwinsten. Recordhouders zijn Anquetil, Merckx, Hinault en Indurain met vijf overwinningen.